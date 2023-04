Wegen Rúrik? Renata Lusin superheiß bei "Let's Dance"-Show

Renata Lusin (35) sorgt für Schnappatmung! In diesem Jahr nimmt die Profitänzerin nicht an Let's Dance teil. Stattdessen unterstützt sie ihren Mann Valentin Lusin (36) und dessen Tanzpartnerin Anna Ermakova (23), wo sie nur kann. Am vergangenen Freitag sah sich die gebürtige Russin die Show mit ihrem ehemaligen Tanzpartner und "Let's Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason (35) teil. An dem Abend trug die Tanzsportlerin einen verdammt heißen Look!

Für die Show am vergangenen Freitagabend hatte sich Renata mit der Unterstützung einer Make-up-Artistin und Stylistin besonders herausgeputzt. Die 35-Jährige trug ein eng anliegendes schwarzes Kleid und transparente Overknee-Stiefeln. Auf Instagram-Fotos posierte die schöne Brünette mit Rúrik. Mit "Du und Rúrik wiedervereint war das Highlight des Abends" und "Mega, wie du ausgesehen hast, so hot", kommentierten ihre Follower die sexy Schnappschüsse.

Doch bereits auf dem Weg ins "Let's Dance"-Studio heizten Renata und Rúrik ihren Fans mächtig ein. Die Frau von Valentin filmte den ehemaligen Fußballer, wie er an einer Tankstelle selbstsicher nach dem Zapfhahn griff. Renata kommentierte den Instagram-Clip jedoch nicht mit einem Flammen-, sondern mit einem Lach-Emoji.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Rúrik Gíslason, März 2023

Getty Images Rúrik Gíslason und Renata Lusin, "Let's Dance"-Sieger 2021

Instagram / renata_lusin Rúrik Gíslason, März 2023

