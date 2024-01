Dschungel-Fans überrascht David und Lucys Top-Prüfung nicht

Die Zuschauer haben offenbar an David Odonkor (39) und Lucy Diakovska (47) geglaubt! Der langjährige Profifußballer und der No Angels-Star wurden in der vergangenen Folge vom Dschungelcamp von ihren Mitstreitern in die Prüfung gewählt. Sie mussten mit Schlössern befestigte Sterne befreien, während sie Gesellschaft von Ratten, Echsen und Kakerlaken bekamen – offenbar kein Problem für die beiden: Sie schafften es, zehn und damit alle vorhandenen Sterne zu holen. Den Fans war das aber wohl schon klar.

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 29. Januar, 11:00 Uhr] gab der Großteil an, von David und Lucys Glanzleistung nicht sonderlich überrascht gewesen zu sein. Von insgesamt 969 Teilnehmern stimmten 944 und damit 97,4 Prozent für: "Sie sind einfach taff!" Nur 25 (2,6 Prozent) gaben an, nicht mit ihrem guten Abschneiden gerechnet zu haben.

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram zeigten sich viele Zuschauer von David und Lucys Prüfungserfolg total begeistert. "Suuuuper die beiden und mit so viel Ruhe und Gelassenheit, ohne dieses furchtbare Geschrei", lobte ein User. Ein anderer schrieb: "Das perfekte Duo. Die müssen unbedingt noch mal in eine Prüfung."

Anzeige

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL David Odonkor, Dschungelcamp-Kandidat 2024

Anzeige

RTL David Odonkor und Lucy Diakoskva

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de