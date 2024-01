Das Camp wählte: Lucy und David rocken die Dschungelprüfung!

Ihre Zeit ist gekommen. Im Dschungelcamp musste sich vor allem eine Dame bereits mehrere Male auf große Sternejagd begeben – Kim Virginia (28). Während der Realitystar da mal mehr und mal weniger brillieren konnte, bleibt ihr der Gang zu Jan (40) und Sonja (55) heute erspart. Denn diesmal darf erstmals das Camp wählen. Die Entscheidung scheint ihnen dabei auch recht einfach zu fallen. Lucy (47) und David (39) begeben sich auf in den Dschungelkampf – und legen eine regelrechte Glanzleistung hin!

Für die beiden geht es mit "Ich bin im Spa - Die Runde danach!" in eine Prüfung, die Leyla vor ein paar Tagen bereits einmal abgebrochen hatte. Dazu begeben sie sich in unterirdische Wellnessbetten und müssen dort die angeschlossenen Sterne ablösen. Doch bekommen sie in ihren gläsernen Kisten auch tierische Gesellschaft – im wahrsten Sinne des Wortes. Neben Echsen, gesellen sich auch Ratten und Kakerlaken zu Lucy und David. Nach neun gesammelten Sternen heißt es von Jan "30 Sekunden noch" – was den beiden den nötigen Ansporn gibt. Noch vor Ablauf der Zeit öffnen sie das letzte Schloss und befreien damit den alles entscheidenden und damit letzten zehnten Stern.

Noch nie zuvor konnten die Stars alle möglichen Sterne mit zurück ins Camp nehmen. Einzig die vergangene Essensprüfung von Kim Virginia, Felix von Jascheroff (41) und Twenty4tim (23) kam nah an einen perfekten Score ran. Das Trio erbeutete damals zehn von elf Sternen für die Camper.

