Exit wegen Po-Kommentar? David Odonkor bereut Aussage nicht

Könnte David Odonkors (39) Exit vielleicht etwas mit seinem Kommentar zu tun haben? Am Montagabend musste der ehemalige Fußballer das Dschungelcamp verlassen – für ihn hatten zu wenig Zuschauer angerufen. Fast hätte es auch Felix von Jascheroff (41) getroffen, der mit ihm zittern musste. Hat Davids Ausscheiden etwa doch mit seiner Anschuldigung gegen die Freizügigkeit der Frauen im Camp zu tun? Er bereut jedenfalls nichts.

"Es sind bestimmt mehrere Faktoren – zu wenige Anrufe, dann vielleicht, weil ich so ehrlich war und meine Meinung gesagt habe wegen Kim und Leyla. Aber nein, da mache ich mir keinen Kopf, woran es gelegen hat", erzählt der 39-Jährige im Promiflash-Interview. Den Grund für sein Aus sehe er nicht bei sich: "Ich gehe davon aus, dass es zu wenig Zuschauer waren." Und selbst wenn seine Aussage letztendlich doch der Auslöser gewesen sei, David bleibe bei seiner Meinung: "Ich verändere mich nicht. Ich habe auch mit den beiden ganz normal danach gesprochen – in aller Ruhe. Deswegen mache ich mir da keinen Kopf."

Auch wenn der Popo-Skandal momentan in aller Munde ist, gibt es eine Person, die David in Schutz nimmt: Seine Freundin Marilena. Die deutete bei "Punkt 8" an, dass der ehemalige Kicker sich nur ungünstig ausgedrückt habe: "Klar, ich ziehe mich auch sexy an – er liebt das auch! Und jeder darf anziehen, was er möchte. Ich bin superdankbar, dass der David da so entspannt ist."

RTL David Odonkor im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor, Dschungelcamp-Kandidat 2024

Instagram / __marilena_lu__ Marilena und David Odonkor

