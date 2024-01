Ekel in der Prüfung: Mike Heiter kotzt in den Dschungel!

Mike Heiter (31) lässt alles raus! Der ehemalige Love Island-Star sitzt aktuell mit noch acht anderen Promis im australischen Busch: Im diesjährigen Dschungelcamp kämpft der Muskelprotz um die Krone. Am Tag elf muss der Hottie zum wiederholten Mal in die Prüfung, um seinem Team Essen zu erkämpfen. Doch das ist gar nicht so angenehm – Mike kotzt prompt in den Busch!

In der Prüfung Eisbrecher tritt Mike gemeinsam mit Fabio Knez und Heinz Hoenig (72) an. Die drei Männer müssen essen – Fliegenlarven, Kamel-Anus und Co. stehen auf dem Speiseplan. Ein Eisbecher aus tausendjährigem Ei und fermentierten Pflaumen und Bohnen machen ihm aber den Garaus: Der 31-Jährige muss sich übergeben! Damit sind zwei mögliche Sterne verloren. Am Ende der Prüfung können sich die Camper aber über insgesamt sieben Sterne freuen!

Die Zuschauer freuen sich über die ekelerregende Prüfung der Camper – vor allem über den Einsatz von Heinz! Der Schauspieler haut sein Larven-Eis weg, als wäre es Stracciatella. "Heinz, die Maschine!" und "Jawoll Heinz", loben sie den "Das Boot"-Star bei X.

RTL / Stefan Thoyah Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Heinz Hoenig, Fabio Knez und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

