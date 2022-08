Die Wow-Looks der "House Of The Dragon"-Premiere in London

Am 15. August fand die Premiere von House Of The Dragon in London statt. Das Fantasy-Drama ist ein Prequel zur Erfolgsserie Game of Thrones und thematisiert die Geschichte des Hauses Targaryen. Am 22. August wird "House Of The Dragon" auch in Deutschland starten. Bereits auf der Weltpremiere am 27. Juli begeisterten die Stars der Serie mit ihren Looks. Doch jetzt haben sich Milly Alcock, Olivia Cooke (28), Matt Smith (39) und Emma D'Arcy (30) auf der Premiere in London mit ihren Outfits selbst übertroffen.

Milly Alcock, die in der Serie eine jüngere Version von Rhaenyra Targaryen spielt, erschien in einem langen schwarzen Tüllkleid mit zarten Trägern, gelayertem Rock und Spitze am Dekolleté. Dazu kombinierte sie zwei kurze Diamant-Halsketten und pinkfarbenen Lippenstift. Ihre Haare waren zu einem kurzen blonden Bob frisiert, aus dem ihr zwei Strähnen ins Gesicht fielen. Matt Smith, der Daemon Targaryen verkörpert, trug einen zweireihigen Anzug mit Krawatte und einer chunky Silberkette, die Haare streng zurückgegelt.

Die Hauptdarstellerin Emma D'Arcy rockte eine auffällige schwarze PVC-Schlaghose, zu der sie navyblaue Plateauschuhe trug und ein langes weißes Hemd mit einem lockeren goldgelben Pullunder darüber. Als Accessoire wählte sie lilafarbene Handschuhe. Olivia Cooke strahlte in einem figurbetonten blutroten Samtkleid mit Volants am Dekolleté und einem zarten Blumenmuster. Offene Haare, ein dezentes Make-up und ein paar einfache silberne Hängeohrringe rundeten ihren Look ab.

Getty Images Matt Smith in London im August 2022

Getty Images Emma D'Arcy in London im August 2022

Getty Images Olivia Cooke in London im August 2022

