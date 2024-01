Bereit für Mike? Leyla ließ sich vor dem Dschungel lasern!

Sie traf Vorkehrungen! Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) näherten sich die letzten Tage immer weiter an: Unter Palmendickicht planschten die beiden Reality-TV-Stars vergnügt im Teich, begaben sich mit leckeren Drinks auf eine Schatzsuche und auch eine entspannende Massage stand auf dem Programm. Seit Tagen rätseln die Fans, ob die beiden auch weitergehen werden und es möglicherweise zum ersten Dschungel-Sex kommt – für den Fall der Fälle ist Leyla gewappnet!

"Die letzten Erledigungen vor dem Dschungel. Ich muss ja auch dort glatt wie ein Aal sein", kommentierte die 27-Jährige einen pikanten Instagram-Clip. Das Video zeigt Leyla in einem Beautysalon, wie sie die Beine für die Kosmetikerin weit spreizt: Die Influencerin ließ sich vor dem Dschungel-Einzug noch ihren Intimbereich lasern! "Allein nach der ersten Behandlung hatte ich schon richtig viele Lücken und nur noch ganz weiche Härchen", freute sich die Femme fatale.

Einem Techtelmechtel auf den Pritschen steht auch seit dem Go von Mikes Dschungelbegleiter Eugen Lopez nichts mehr im Weg. "Es ehrt Mike, dass er sich an so was halten wollen würde, aber es gibt nichts zu halten, zwischen ihr und mir war nie irgendetwas", stellte der Profiboxer klar. Der Frauenheld hatte sich in den letzten Tagen noch etwas zurückgehalten, da sein Kumpel vor dem Dschungel-Einzug bereits Kontakt zu der brünetten Beauty hatte.

Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Leyla Lahouar, Influencerin

Mike Heiter und Eugen Lopez

