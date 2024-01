Mikes Flirt mit Leyla: Eugen Lopez gibt ihm grünes Licht!

Er gibt ihnen seinen Segen! Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) haben schon den ein oder anderen Annäherungsversuch hinter sich: umschlungenes Geplantsche, eine gemeinsame Schatzsuche mit Drinks und eine entspannende Massage. Doch für den nächsten Schritt steht den beiden etwas im Weg: Mikes Australien-Begleiter Eugen Lopez. Denn zwischen dem Kickboxer und der Beauty bestand vor dem Dschungel-Einzug bereits Kontakt. Für Eugen scheint das kein Problem zu sein – denn er befürwortet die Flirtoffensive!

Im Interview mit RTL räumt der Dschungel-Begleiter ein für alle Mal mit dem Gerücht auf: Was ist nun mit dem heiligen Bro-Code zwischen ihm und Mike? "Es ehrt Mike, dass er sich an so was halten wollen würde, aber es gibt nichts zu halten, zwischen ihr und mir war nie irgendetwas", so der Profiboxer. Er verleiht seiner Aussage Nachdruck: "Ich gebe ihm 500 Gos. Die sollen machen, was sie wollen." Also genau das, was sich Leyla von Eugen im Dschungel-Telefon so sehnlich gewünscht hatte.

Die Dschungel-Fans hingegen wissen noch nicht so recht, was sie von der Romanze halten sollen. Eine Promiflash-Umfrage löste mit der Frage, ob sie die beiden Camper nun süß oder nervig fänden, gemischte Gefühle bei den Zuschauern aus.

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

