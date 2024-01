Dschungel-Hosts versteigern ihre Outfits für den guten Zweck

Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) wollen mit ihren schrillen Outfits Gutes tun. Die Moderatorin hat ihre ausgefallenen Kleidungsstücke, die sie am Set des Dschungelcamps getragen hatte, in den vergangenen Jahren versteigert. Der Erlös der Spendenaktion ging 2020 zum Beispiel an ein Koala-Krankenhaus, in dem aufgrund der damals in Australien wütenden Waldbrände verletzte Tiere behandelt wurden. Nun stehen neben Sonjas auch Jans Klamotten zum Verkauf!

Auf der Webseite des Charity-Auktionsportals United Charity kann man unter anderem Sonjas Zebra-Tunika oder ihre getragenen Stiefel für derzeit 100 Euro erwerben. Das Gebot für ihre bunt gemusterte Bluse aus Show zwei liegt schon deutlich darüber. Aber auch Jans ikonisches Zebra-Hemd ist zu ersteigern. Das durch die Auktion gesammelte Geld soll an die Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V. gehen, die sich für ausgewählte Kinderhilfsprojekte einsetzt.

Im vergangenen Jahr stiftete auch der Teilnehmer Markus Mörl (64) eine CD sowie eine Autogrammkarte. Das gesammelte Geld kam einem Verein zugute, der sich für aufgrund von Naturkatastrophen in Not geratene Menschen einsetzt.

RTL Jan Köppen, Sonja Zietlow, Dr. Bob, Kim Virginia Hartung und Anya Elsner im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Sonja Zietlow und Jan Köppen, Dschungelcamp-Moderatoren

RTL / Stefan Thoyah Markus Mörl im Dschungelcamp

