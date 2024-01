Hohe Erwartungen: Meistern Mike und Fabio Dschungelprüfung?

An Tag 13 plagt die Kandidaten des Dschungelcamps langsam aber sicher der Hunger. Glücklicherweise steht auch heute eine neue Prüfung an. Mike Heiter (31) und Fabio Knez sollen es richten! Selbstbewusst hat Mike sich selbst nominiert – nach der Kotz-Attacke in seiner letzten Prüfung möchte er wohl sein Können unter Beweis stellen. Aber Mike und Fabio will die Herausforderung einfach nicht gelingen...

In der Prüfung "Gondel la Grause" sollen die Realitystars gemeinsam mit einigen tierischen Freunden ihre Geschicklichkeit beweisen. In luftigen Höhen müssen sie sich Kugeln zuwerfen und diese mithilfe eines großen Schlüsselbundes in Boxen einschließen. Leichter gesagt als getan – Mike hat Schwierigkeiten mit den Schlüsseln. Fabio versucht, seinen Mitstreiter zu motivieren: "Schieb' ihn rein, das kannst du doch!" "Drehst du sie in die richtige Richtung, Mike?", fragt auch Jan Köppen (40) besorgt.

Trotz aller Mühen reicht es am Ende nur für drei von sieben Sternen. "Irgendwie wird die Zeit bei den Prüfungen auch immer weniger. Sieben Minuten für diese Prüfung ist ja nix", schreibt ein Zuschauer auf X. Ein anderer wundert sich über Fabio: "So aggressiv hab ich den ja noch nie erlebt!"

RTL Fabio Knez in der Dschungelprüfung

RTL Mike Heiter und Fabio Knez im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter in einer Dschungelprüfung

