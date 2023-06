Fast vier Jahre Beziehung: Anna Ermakova ist wieder Single!

Anna Ermakova (23) hat sich von ihrem Freund getrennt. Die Tochter von Boris Becker (55) zeigte sich nur selten mit ihrem Partner in der Öffentlichkeit. Viel ist zu dem Mann an ihrer Seite nicht bekannt. Während ihrer Teilnahme bei Let's Dance unterstützte er seine Liebste aber fleißig und besuchte sie sogar in Köln beim Training mit Tanzpartner Valentin Lusin (36). Doch nun ist wohl alles vorbei: Anna ist wieder Single.

Die traurige Nachricht verkündet Anna im Interview mit Bild. "Wir sind nicht mehr zusammen", macht sie in dem Gespräch deutlich. Viele Details zur Trennung nach etwa vier Jahren gab der Rotschopf nicht bekannt. Aber sie betont, dass es ihr gut gehe und alles in Ordnung sei. Sie wolle sich jetzt erst einmal auf ihre Karriere konzentrieren und müsse selbst schauen, wie es weitergehe. Mittlerweile soll Anna bereits in ihre Heimat London zurückgekehrt sein, um dort ein wenig Zeit mit ihren Freunden zu verbringen.

Annas nun mehr Ex-Freund soll ebenfalls Brite sein, aber ein Name ist nicht bekannt. Im November vergangenen Jahres wurde die beiden noch schwer verliebt in der britischen Hauptstadt gesehen. Paparazzi lichteten die beiden auf den Straßen in West London ab, wo sie zusammen ein Hotel verließen. Vor dem Gebäude zeigten sie sich dann ungewohnt vertraut und küssten sich sogar.

Anna Ermakova und Valentin Lusin

Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

Anna Ermakova bei der Mercedes-Benz Fashion Week, 2015

