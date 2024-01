"Überheblich": Dschungelcamp-Felix zieht fies über Tim her!

Felix von Jascheroff (41) schießt scharf! Der Schauspieler gehört in diesem Jahr zum Cast von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Im Dschungelcamp will der GZSZ-Star sich die Krone holen – doch besonders beliebt ist er bei den Zuschauern bisher nicht, sodass er sogar schon beinahe rausgeflogen wäre! Nun begibt sich der Berliner erneut auf dünnes Eis: Felix knüpft sich einen Fanliebling vor und lästert, was das Zeug hält!

Im Gespräch mit Leyla Lahouar (27) zieht der 41-Jährige fies über Twenty4tim (23) her. "Der hat keine eigene Meinung, ist leider ein Mitläufer. Dieses Überhebliche zwischendrin, dieses aufgesetzt lustig sein, rumtanzen!" Der TikTok-Star sei ihm zu oberflächlich und mache zu viel Show, erklärt Felix und haut dann raus: "Ich sehe Tim nicht im Finale!" Und seine Gesprächspartnerin stimmt ihm zu: "Ich glaube, er hat einfach Angst, dass [...] wenn er sich positioniert, er vielleicht nicht so gut ankommt."

Ob sich Felix damit mal nicht selbst ins Aus schießt? Immerhin galt Tim bei den Zuschauern lange als Favorit und ging auch aus den Promiflash-Umfragen als Sieger hervor. "Tim ist eher einer der wenigen, die eine eigene Meinung haben", schimpft passend dazu ein User auf X. "Wenn Felix heute nicht gehen muss, verstehe ich nichts mehr", ergänzt ein anderer.

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp 2024

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp

RTL Felix von Jascheroff, Twenty4tim und Kim Virginia im Dschungelcamp

