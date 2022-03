Diese Outfits fielen auf! Am Sonntagabend wurden in Los Angeles zum 94. Mal die Academy Awards verliehen. Am wohl wichtigsten roten Teppich der Filmbranche warteten Fans und Fotografen aus der ganzen Welt auf Stars in aufsehenerregenden Styles – und wurden nicht enttäuscht: Auch wenn nicht jeder Look jeden Beobachter überzeugen konnte, gingen so einige Roben nicht in der Menge unter: Das waren die skurrilsten Dresses des Oscar-Abends.

Ein echter Hingucker war das neongelbe Kleid der Sängerin H.E.R. Neben einem eng anliegenden Unterkleid bestach die Robe mit ausladendem Stoff und langer Schleppe. Obwohl ganz in Schwarz, sorgte auch Rita Morenos (90) Look für Aufsehen: Die Schauspielerin trug ein schlichtes Kleid mit einem überbordenden Volant, der schräg platziert eine Schulter freilegte. Eine wilde schwarze Perücke mit vielen Highlights rundete das Outfit ab. Jada Pinkett-Smith (50) begeisterte viele Fans mit ihrem Look: Oben hochgeschlossen und eng anliegend, lief ihr Kleid in eine opulent gefaltete Schleppe aus.

Jadas Ehemann Will Smith (53) schlüpfte in dem Biopic von Venus Williams (41) in die Rolle ihres Vaters und würde dafür mit einem Oscar ausgezeichnet. Venus schwebte an diesem Abend in einem schulterfreien weißen Kleid über den Teppich. Dabei fiel besonders der aufwendig geschwungene Ausschnitt auf. Silbrig umrahmt ließ das Outfit der Tennisspielerin tief blicken. Besonders extravagant wurde es bei Rickey Thompson (26). Der Schauspieler kombinierte für seinen Carpet-Look eine schwarze Schlaghose mit einem transparenten Oberteil mit schwarzen Ärmeln und einem samtigen Umhang, das mit zahlreichen bunten Glassteinen bestickt war.

