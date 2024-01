Broadway-Ikone Chita Rivera ist mit 91 Jahren verstorben

Der Broadway ist in tiefer Trauer. Chita Rivera hat eine lange Karriere hinter sich. Bereits im zarten Alter von 17 Jahren war die Schauspielerin erstmals am berühmt-berüchtigten Broadway in New York City aufgetreten. Besonders bekannt wurde sie für ihre Verkörperung der Anita in "West Side Story". Für einige Filmproduktionen bewies die US-Amerikanerin ihr Talent aber auch vor der Kamera. Doch nun die traurigen News: Chita ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Wie Deadline berichtet, sei der Broadway-Star am Dienstag nach kurzer Krankheit im stolzen Alter von 91 Jahren gestorben. Die traurigen Nachrichten habe Chitas Tochter Lisa Mordente überbracht. Laut ihr sei ihre Mutter friedlich aus dem Leben gegangen. Mehr Informationen gibt es bislang noch nicht.

Chita kann auch einige Gastauftritte in berühmten Produktionen verbuchen. So stand sie für eine Folge in der Serie "Will & Grace" vor der Kamera und lieh einem Charakter in der Kinderserie "Dora" für wenige Episoden ihre Stimme.

Chita Rivera, Broadway-Star

Chita Rivera, 2016

Chita Rivera bei den Evening Standard Drama Awards 1961

