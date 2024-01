Zu wenig Zeit: Zuschauer fanden Dschungelprüfung unfair!

Hatte sie etwa gar keine Chance? Am gestrigen Abend stand im Dschungelcamp wieder eine Prüfung an. So entschieden sich die Kandidaten rund um Mike Heiter (31) und Fabio Knez fast einstimmig für ihre Mitcamperin Lucy Diakovska (47): Im Ekel-Hotel ging es für die Sängerin auf Sternejagd. Trotz bester Motivation reichte es am Ende nur für vier von acht Sternen. Doch war Lucys Prüfung eh zum Scheitern verurteilt? Die Promiflash-Leser haben eine klare Meinung!

Eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 31.01, 09:30 Uhr] zeigt ganz deutlich: Die Zuschauer stehen auf der Seite der No Angels-Sängerin! Von 1.239 Votes gaben 1.200 (96,9 Prozent) an, dass Lucy zu wenig Zeit im "Hotel Versage" hatte. Lediglich 39 Personen und somit 3,1 Prozent sind der Meinung, dass die Prüfung absolut machbar war.

Auch im Netz zeigten sich die Zuschauer enttäuscht. "So viele Zimmer und nur zehn Minuten Zeit?", beschwerte sich ein User auf X, während ein anderer schrieb: "Zeitlich ist das echt nicht zu schaffen." Die 47-Jährige hingegen nahm die Prüfung sportlich. "Das war ein großer Spaß", so Lucy nach ihrer Challenge.

