Freudentränen? So schlägt sich Lucy in der Dschungelprüfung

Lucy Diakovska (47) gibt mal wieder alles! Die Musikerin kämpft sich seit fast zwei Wochen durch das Dschungelcamp. Dabei muss sie sich nicht nur mit zickigen Mitcampern rumschlagen, sondern vor allem mit den schweren Prüfungen. Heute Abend bestreitet sie schon ihre dritte Challenge. Und die hat es in sich: Lucy muss in eine unterirdische Klimaanlage. Und die Prüfung endet mit Tränen...

In der Prüfung mit dem Namen "Reparatortur" muss die Rothaarige in einen unterirdischen Schacht abtauchen. Dort erwarten sie zahlreiche Krabbeltiere, aber auch Krokodile und Schlangen – und die bringen Lucy ganz schön an ihre Grenzen. In acht Minuten muss sie alle Sterne einsammeln. Mit fünf von sechs gelben Sternen schafft sie es wieder an die frische Luft. Sie kann es kaum fassen und weint vor Glück!

Lucy fand die Prüfung toll – was wohl die Zuschauer dazu sagen? In den vergangenen Tagen waren die Fans eher sauer auf die Produktion. Denn ihrer Meinung nach waren die Herausforderungen, die an die Stars gestellt wurden, zu schwer und vor allem zeitlich zu begrenzt.

