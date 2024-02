Wieder zu wenig Zeit: Sind Dschungelprüfungen zu schwer?

Sind die Prüfungen etwa unfair? Seit rund zwei Wochen flimmert das Dschungelcamp wieder über die deutschen Fernsehbildschirme und sorgt für reichlich Unterhaltung bei den Zuschauern. Doch bei den Prüfungen ist in diesem Jahr der Wurm drin: Der Sterneregen blieb meistens aus. So auch am vergangenen Abend: Mike Heiter (31) und Fabio Knez mussten in luftigen Höhen sieben Sterne in sieben Minuten sammeln. Am Ende reichte es jedoch nur für drei Sterne. Sind die Dschungelprüfungen etwa zu schwer?

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram diskutieren die Fans jetzt fleißig über Mike und Fabios Dschungelprüfung. Dabei sind sich die Zuschauer einig: Die Zeit war für diese Aufgabe einfach zu knapp bemessen. "Macht RTL die Prüfungen eigentlich auch mal selbst zum Test? Wieder maßlos wenig Zeit...", schreibt ein Nutzer. "Das Zeitlimit ist meistens zu wenig", stimmt ein weiterer User zu. Und auch ein dritter Follower findet: "Zu wenig Zeit fürs Spiel."

Einige Zuschauer sahen auch Parallelen zu der vorherigen Prüfung von Lucy Diakovska (47): "Werfen und Fangen in der Höhe auch noch? Viele Schlüssel dazu.. Genauso unfair wie die Prüfung von Lucy...", schrieb einer der Zuschauer ebenfalls unter dem Beitrag. Bereits zuvor hatten einige Fans angekreidet, dass die Zeit für die gestellten Aufgaben einfach nicht ausreichend ist.

RTL Mike Heiter und Fabio Knez im Dschungelcamp

RTL Fabio Knez in der Dschungelprüfung

RTL Lucy Diakovska in und der wütende Portier Matt

