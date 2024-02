Hollywood trauert: "Rocky"-Star Carl Weathers ist gestorben

Die Filmwelt ist in großer Trauer! Carl Weathers hatte ursprünglich eigentlich als Football-Spieler Ruhm erlangt. Mit seiner Verkörperung des Boxers Apollo Creed in der "Rocky"-Filmreihe machte sich der Sportler aber auch einen Namen in Hollywood. Es folgen Rollen in "The Mandalorian" oder auch "Predator". Nun macht der Filmstar aber mit tragischen Neuigkeiten auf sich aufmerksam: Carl ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

"Wir sind sehr traurig, den Tod von Carl Weathers verkünden zu müssen", meldet sich die Familie des US-Amerikaners in einem Statement zu Wort, welches Deadline vorliegt. Er sei am Donnerstag friedlich eingeschlafen. "Carl war ein außergewöhnlicher Mann, der ein außergewöhnliches Leben gelebt hat", heißt es weiter. Der Schauspieler habe eine unauslöschliche Spur hinterlassen und mehrere Generationen auf der ganzen Welt geprägt.

Carls Karriere in der Filmwelt reicht 50 Jahre zurück. In dieser Zeit spielte der Hollywoodstar in mehr als 75 Filmen und Serien mit. Aber nicht nur vor der Kamera wirkte er an zahlreichen Produktionen mit. Auch als Regisseur konnte sich Carl in der Industrie behaupten.

Anzeige

Getty Images Carl Weathers, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Carl Weathers, 2022

Anzeige

Getty Images Carl Weathers

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de