"Brillant": Sylvester Stallone zollt Carl Weathers Tribut

Er verabschiedet sich. Carl Weathers war ursprünglich als Football-Spieler berühmt geworden. Doch auch in Hollywood war der Sportler kein Unbekannter: Als Apollo Creed in den "Rocky"-Filmen stand er Seite an Seite mit Sylvester Stallone (77) vor der Kamera. Und auch an Klassikern wie "Predator" oder der Komödie "Happy Gilmore" wirkte der Schauspieler mit. Doch kürzlich machten traurige Neuigkeiten die Runde: Carl ist verstorben. Nun erweist Sylvester Carl die letzte Ehre.

Auf Instagram nimmt der "Rambo"-Star in einem bewegenden Video Abschied von seinem Freund. "Ohne [Carl] hätte ich niemals das erreichen können, was wir mit 'Rocky' erreicht haben. Er war absolut brillant, seine Stimme, seine Größe, seine Kraft, seine athletischen Fähigkeiten, aber noch wichtiger ist sein Herz, seine Seele", erklärt der Filmstar, während er mit den Tränen kämpft. Das Video untertitelt er mit den Worten: "Wir haben gestern eine Legende verloren. Der Tag, an dem ich Carl Weathers traf, hat mein Leben für immer zum Besseren verändert."

Neben Sylvester haben sich bereits zahlreiche weitere Hollywoodstars von ihrem Kollegen und Freund verabschiedet. So auch Adam Sandler (57): "Ein wahrhaft großer Mann. Ein großartiger Vater. Ein großartiger Schauspieler. Ein großartiger Sportler. Es machte immer so viel Spaß, in seiner Nähe zu sein", schrieb er auf X.

Getty Images Carl Weathers, Schauspieler

Getty Images Carl Weathers und Sylvester Stallone, Schauspieler

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

