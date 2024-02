"Legende": Adam Sandler trauert um Kollegen Carl Weathers

Adam Sandler (57) hat einen guten Freund verloren. Am Donnerstag gab die Familie des Schauspielers Carl Weathers bekannt, dass er im Alter von 76 Jahren friedlich eingeschlafen ist. Der einstige Footballspieler hatte sich nicht nur durch seine Rolle in den "Rocky"-Filmen einen Namen gemacht, sondern auch an der Seite von Adam 1996 in der Komödie "Happy Gilmore" gespielt. Nun trauert er um seinen Kollegen.

"Ein wahrhaft großer Mann. Ein großartiger Vater. Ein großartiger Schauspieler. Ein großartiger Sportler. Es machte immer so viel Spaß, in seiner Nähe zu sein", schreibt Adam auf X zu einer Reihe alter Fotos von sich und dem Verstorbenen. Carl sei zudem extrem klug, loyal, witzig und sehr beliebt gewesen. "Meine Frau und ich hatten jedes Mal die beste Zeit mit ihm, wenn wir ihn sahen. Liebe Grüße an seine gesamte Familie und Carl wird immer als eine wahre Legende bekannt sein", findet der 57-Jährige liebevolle Worte.

Auch ein weiterer Co-Star aus "Happy Gilmore" meldet sich zu dem tragischen Verlust. "Liebster Carl, du wirst immer mein Chubbs sein. Was für einen glorreichen Geist du hattest. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast", schreibt Julie Bowen (53) berührt auf Instagram.

