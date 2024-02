"Aus Respekt": Werbespot mit Carl Weathers (†) wird geändert

Sie werden den Clip abändern. Carl Weathers war in den 70er-Jahren eigentlich als Football-Spieler bekannt geworden. Doch kurz darauf machte er sich auch in Hollywood einen Namen und arbeitete mit vielen bekannten Filmstars zusammen: Unter anderem stand er gemeinsam mit Sylvester Stallone (77) für die Filmreihe "Rocky" vor der Kamera. Gerade erst wurde bekannt, dass der Schauspieler gestorben ist. Kurz vor seinem Tod drehte er noch einen Werbeclip für den Glücksspielanbieter FanDuel – das Unternehmen reagiert nun auf Carls Tod.

"Wir sind zutiefst betrübt, vom Tod von Carl Weathers zu erfahren. Während seines ganzen Lebens war Carl ein ikonisches Talent, das einen tiefgreifenden Einfluss auf die Menschen hatte, mit denen er auf und abseits des Bildschirms arbeitete. FanDuel hatte das Glück, während unserer Super-Bowl-Kampagne mit ihm zusammenarbeiten zu können", teilt die Firma via TVLine mit. Der Spot soll nach der schockierenden Nachricht vor seiner Ausstrahlung noch mal überarbeitet werden: "Wir passen unsere Kampagne aus Respekt vor der Familie in dieser Zeit der Trauer entsprechend an", erklärt FanDuel weiter.

Doch nicht nur der Wettanbieter hat sich zu dem Tod des Hollywoodstars geäußert – auch zahlreiche seiner Kollegen trauerten öffentlich um Carl: "Wir haben gestern eine Legende verloren. Der Tag, an dem ich Carl Weathers traf, hat mein Leben für immer zum Besseren verändert", schrieb beispielsweise Sylvester Stallone auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Carl Weathers, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Carl Weathers, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone und Carl Weathers, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de