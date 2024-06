Carl Weathers (†) wird auf besondere Art und Weise geehrt

Carl Weathers (✝76) wird eine besonders große Ehre zuteil. Der Schauspieler und Regisseur engagierte sich zu Lebzeiten regelmäßig für gemeinnützige Zwecke, darunter auch für die Directors Guild Foundation. Die Organisation versucht, die rechtlichen und künstlerischen Rechte von Regieteams zu schützen. Für sein Engagement wird Carl nun auf eine besondere Art geehrt: Künftig wird das jährliche Golfturnier der DGF, das dazu dient, Spendengelder zu sammeln, in das Carl Weathers Memorial Golf Tournament umbenannt. "Carl Weathers war die Verkörperung des Engagements für die Directors Guild und die Stiftung", lobt ihn der Regisseur und DGF-Vorsitzende Todd Holland in seinem Statement, wie Deadline berichtet.

"Über zwei Jahrzehnte lang hat er sich in den Dienst der Organisation gestellt, seit 2012 auch als Vorstandsmitglied der Stiftung. Carl Weathers freute sich auf die Gelegenheit, etwas zurückzugeben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Zeit mit Freunden und Kollegen auf dem Grün zu verbringen. Er freute sich sehr auf das jährliche Golfturnier der Directors Guild Foundation, sowohl als Teilnehmer als auch als Moderator des Turnierempfangs", erklärt Todd und fügt hinzu: "Sein unerschütterliches Engagement für die wichtige Aufgabe der DGF und für die Unterstützung von Veranstaltungen wie dem Golfturnier war wirklich inspirierend. Carls Leidenschaft und seine Unterstützung haben einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen, an den man sich noch viele Jahre lang erinnern wird." Mit der Umbenennung des Turniers wolle man Carls Engagement feiern und in Ehren halten.

Carl wurde vor allem durch seine Rolle als Boxer Apollo Creed in den "Rocky"-Filmen weltweit berühmt. Zudem führte er für vereinzelte Folgen von Serien wie "Hawaii Five-0" oder "The Mandalorian" Regie. Im vergangenen Februar verstarb der Filmstar im Alter von 76 Jahren.

Carl Weathers, Filmstar

Carl Weathers, 2023

