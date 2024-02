Offiziell: Daran ist "Rocky"-Star Carl Weathers gestorben

Die Todesursache ist offiziell bestätigt. Carl Weathers (✝76) hatte sich dank seiner Rolle des Apollo Creed in der "Rocky"-Filmreihe einen Namen als erfolgreicher Schauspieler gemacht. Es folgten Streifen wie "The Mandalorian" oder auch "Predator" in seiner Besetzung. Doch vor wenigen Tagen machten traurige Neuigkeiten die Runde: Der Filmstar ist überraschend verstorben. Nun kommen neue Details ans Licht: Daran ist Carl gestorben.

The Blast liegt die offizielle Sterbeurkunde des 76-Jährigen vor. Daraus geht hervor, dass er an den Folgen einer atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung starb. Bereits zuvor hatte der Hollywoodstar jahrelang mit seinem Herzen Probleme gehabt.

Die traurige Nachricht von Carls plötzlichem Tod ließ auch Schauspielkollege Sylvester Stallone (77) nicht unberührt. "Ohne [Carl] hätte ich niemals das erreichen können, was wir mit 'Rocky' erreicht haben. Er war absolut brillant, seine Stimme, seine Größe, seine Kraft, seine athletischen Fähigkeiten, aber noch wichtiger ist sein Herz, seine Seele", erklärte der "Rambo"-Darsteller in einem bewegenden Video auf Instagram.

