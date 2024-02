Nach Kuss: Hat "Die Bachelors"-Katja Gefühle für Dennis?

Entwickelt sich da schon etwas? Bei Die Bachelors kam Katja eine ganz besondere Ehre zuteil: Sie bekam den ersten Kuss der Staffel! Zwischen dem Rosenkavalier Dennis Gries und ihr sprühten bei einem Einzeldate bereits die Funken und sie kamen sich schließlich immer näher. Promiflash fragt daher bei der Düsseldorferin nach: Hatte Katja zu dem Zeitpunkt schon Gefühle für Dennis entwickelt?

Bereits in der dritten Folge der Kuppelshow kam es zum Kuss zwischen den beiden. "Die Anziehung war von Anfang an da und ich habe mich sehr wohl in seiner Nähe gefühlt", gibt Katja im Interview mit Promiflash zu. Dennoch betont sie: "Gefühle waren jedoch zu dem Zeitpunkt noch nicht im Spiel."

In den ersten Tagen kam es in der Ladysvilla schon zu Reibereien und Lästereien. Davor hatte Katja aber keine Angst, da sie keine Feindinnen hatte. "Da ich mich mit allen Girls sehr gut verstanden hatte, hatte ich eigentlich keine Angst davor, den Mädels von dem Kuss zu erzählen. Natürlich wusste ich aber auch, dass es für die ein oder andere, die ebenfalls Interesse an Dennis hatten, etwas komisch sein könnte", erklärt die 28-Jährige.

RTL / Pervin Inan-Serttas Katharina, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL Dennis und Katja bei "Die Bachelors"

Instagram / ka__tjaa Katja, "Die Bachelors"-Kandidatin

