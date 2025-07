Martin küsst andere Frauen: So geht Bachelors-Clara damit um

Bei Die Bachelors lernt Clara aktuell Martin Braun kennen. Die Kandidatin konnte sogar den ersten Kuss abstauben und gilt als eine der Favoritinnen des Rosenkavaliers. Beim nächsten Einzeldate knutschte Martin aber auch mit Lena herum – eine blöde Situation für Clara? Promiflash hat nachgehakt. "Na klar, toll war das Gefühl im ersten Moment nicht, aber ich wusste ja, dass Martin Lena toll findet und es wahrscheinlich auch zu einem Kuss kommen wird", erklärt die 27-Jährige im Interview und fügt hinzu: "Ich musste mich kurz sammeln und dann war es völlig okay und ich konnte mich auch für Lena freuen."

Zweifel, was ihre Verbindung mit Martin angeht, hatte Clara wegen des Kusses aber nicht. Dass die Hamburgerin nicht die Einzige bleiben wird, die einen Kuss von dem Rosenverteiler bekommt, ist schließlich Teil des Spiels. "Martin ist in der Nacht der Rosen tatsächlich auf mich zugekommen. Er hat auch über den Kuss gesprochen und mir ein sehr gutes Gefühl gegeben", erinnert sie sich im Interview mit Promiflash. Nach ihrem romantischen Einzeldate mit Martin ist Claras Interesse in jedem Fall geweckt. Sie schwärmt: "Mir gefällt, wie fürsorglich und interessiert er ist. Er ist eine gute Mischung aus einem vernünftigen Papa und jemandem, mit dem man auch mal herumalbern kann."

Während Felix Stein, der andere der beiden diesjährigen Bachelors, sich mit dem Küssen eher zurückhält, lässt Martin nichts anbrennen. Für ihn hat das Küssen in der Kennenlernphase einen ganz besonderen Stellenwert. "Mir ist das sehr wichtig, herauszufinden, ob da ein Knistern oder ein Vibe zwischen uns ist, und das merke ich eben sehr schnell beim Küssen", erklärte der Vater von zwei Töchtern kürzlich im Gespräch mit Promiflash.

RTL, RTL Collage: Martin Braun, Clara

Instagram / martinbrn89 Martin Braun, "Die Bachelors"-Teilnehmer

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" im Jahr 2025

