So geht Bachelors-Clara mit dem Lästern der anderen Ladys um

Bei Die Bachelors ergatterte Clara den ersten Kuss mit Martin Braun – die Hamburgerin gilt als eine der Favoritinnen des Rosenkavaliers. Darauf reagieren allerdings nicht alle Kandidatinnen gut: Insbesondere Leonie spricht immer wieder hinter Claras Rücken über sie. Im Interview mit Promiflash erzählt Clara, dass sie das Getuschel der anderen mitbekommen hat. "Ein bisschen hab ich’s schon gespürt, aber nicht in dem Ausmaß. Warum das so ein Thema war, weiß ich ehrlich gesagt nicht", meint sie und fügt hinzu: "Ich war eher mit mir selbst beschäftigt und damit, wie ich die Erfahrung für mich richtig erleben kann."

Leonie kritisierte in der Show, Clara sei zu sensibel und habe zu schnell Gefühle für Martin aufgebaut. Clara vermutet, dass sie und Leonie einfach sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen, um das Herz von Bachelor Martin zu erobern. "Als Leonie meinte, dass sie sich dort nicht öffnen wird, hat mich das ehrlich gesagt kurz verunsichert. Da wurde mir klar, wir gehen unterschiedlich an die Sache ran", schildert sie im Gespräch mit Promiflash. Nachvollziehen kann die 27-Jährige die Kritik an ihrem Vorgehen allerdings nicht. "Ich wollte mich wirklich auf das Abenteuer einlassen. Ich war eben bereit, mich verletzlich zu zeigen. Das bedeutet für mich Mut, nicht Sensibilität", stellt sie klar.

Spätestens seit ihrem romantischen Einzeldate ist Claras Interesse an Martin geweckt. "Mir gefällt, wie fürsorglich und interessiert er ist. Er ist eine gute Mischung aus einem vernünftigen Papa und jemandem, mit dem man auch mal herumalbern kann", schwärmt sie gegenüber Promiflash. Doch sie ist nicht die Einzige, die Martin näherkommen durfte – auch mit Lena züngelte der begehrte Junggeselle bereits herum.

RTL / Annette Etges Clara, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

RTL "Die Bachelors"-Kandidatin Leonie

RTL Collage: Martin Braun, "Die Bachelors"-Teilnehmer

