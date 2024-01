"Die Bachelors"-Lästerei: Laura bezeichnet Leonie als Hexe

Dennis Gries sorgt für Eifersucht unter den Girls! Der Fitnessfan sucht derzeit gemeinsam mit Sebastian Klaus nach seiner Traumfrau – als erstes Duo bilden die zwei Die Bachelors. Die Kandidatinnen wurden eigentlich jeweils für einen der Männer gecastet, doch einige der Frauen zeigen auch Interesse am anderen Team. Und das sorgt nun erneut für Ärger: Denn Laura ist tierisch eifersüchtig auf Leonie!

Bei einem Gruppendate schnappt sich Dennis in Folge drei die Brautkleidverkäuferin Leonie, um mit ihr zu quatschen. Die gehört eigentlich zum Team von Sebastian – und verärgert deshalb ihre Konkurrentinnen! Denn auch Laura, selbst Teil von Bastis Team, hat ein Auge auf den anderen Bachelor geworfen. "Warum reden die denn jetzt? Was geht denn jetzt für ein Film ab? Leonie ist unsterblich in Sebastian verliebt und dann das...", meckert sie und ergänzt: "Leonie wusste, dass ich den Dennis kennenlernen möchte und sie ist hin und weg von Sebastian. Deshalb habe ich es nicht verstanden, dass sie den Leuten die Zeit nimmt, die wirklich Interesse am Dennis haben!"

Und damit nicht genug: In der Nacht der Rosen unterstellt Laura Leonie sogar, Sebastian zu manipulieren! "Es gibt schon Redetechniken. Ich glaube, Leonie ist eine Hexe", hetzt sie. Bei den Zuschauern kommt das gar nicht gut an. "Die Laura ist meganervig", kommentiert ein User die Situation auf X.

Anzeige

RTL Leonie und Dennis bei "Die Bachelors"

Anzeige

RTL Laura und Dennis bei "Die Bachelors"

Anzeige

RTL Sebastian und Leonie bei "Die Bachelors"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de