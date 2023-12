Fünf Jahre: Priyanka und Nick Jonas feiern Hochzeitsjubiläum

Nick Jonas (31) und Priyanka Chopra (41) sind so verliebt! Ihre Romanze hatte begonnen, als Nick der Schauspielerin im Jahr 2016 eine freche Nachricht in den sozialen Medien geschickt hatte. Zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Die Ehe zelebrierten die beiden mit einer dreitägigen, traditionellen Feier in Indien. Doch das ist mittlerweile schon fünf Jahre her – So feiern Nick und Priyanka jetzt ihren Hochzeitstag!

Für ihren besonderen Tag gingen die beiden es etwas entspannter an. Der Musiker und seine Frau wurden bei einem Spaziergang durch New York City gesichtet. Um der Kälte zu trotzen, waren beide dick eingepackt. Später am Abend ging es dann zum schicken Dinner in ein trendiges Restaurant. Hier strahlte Priyanka in einem roten Midikleid. Die Gefühle scheinen noch frisch zu sein: Trotz niedriger Temperaturen hielten die beiden dauerhaft Händchen.

Gekrönt wird das Liebesglück der beiden durch ihre Tochter Malti. Die Kleine, die im vergangenen Jahr mithilfe einer Leihmutterzur Welt kam, ist wohl ein echter Scherzkeks: Erst kürzlich schwärmte Papa Nick von ihrem Sinn für Humor.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im März 2023

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti

