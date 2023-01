Priyanka und Nick Jonas fürchteten, ihr Baby könnte sterben

Priyanka Chopra (40) und Nick Jonas (30) rechneten mit dem Schlimmsten. Im Januar 2022 wurden die Schauspielerin und der Musiker zum ersten Mal Eltern und hießen per Leihmutter ihre Tochter Malti willkommen. Die Kleine wurde allerdings extrem früh geboren und musste über 100 Tage auf der Neugeborenen-Intensivstation verbringen. Nun sprach Priyanka offen darüber, wie sehr die Zeit, als die Zukunft ihres Babys ungewiss war, ihr und Nick zu schaffen gemacht hat.

Im Interview mit der britischen Ausgabe der Vogue verriet die 40-Jährige, dass Malti nach nur sechs Monaten zur Welt gekommen ist. "Ich war im [Operationssaal], als sie herauskam. Sie war so klein, kleiner als meine Hand", erinnerte sich Priyanka an die Entbindung und lobte vor allem die Arbeit der Ärzte: "Ich weiß nicht, wie sie überhaupt gefunden haben, was sie [in ihrem winzigen Körper] brauchten, um sie zu intubieren." Sie und Nick hatten dabei schon befürchtet, dass sie es "nicht schaffen" würde.

Nach dieser sorgenvollen Zeit kann Priyanka auch jetzt noch nicht ganz durchatmen. Immer noch neige sie dazu, hinsichtlich Malti übervorsichtig zu sein: "Als sie das erste Mal einen festen Bissen [Nahrung] bekam, musste sie würgen und ich dachte, ich hätte sie umgebracht." Die Darstellerin sei aber überzeugt, dass sie diese Ängste eines Tages noch ablegen wird.

Priyanka Chopra und Nick Jonas im Oktober 2022

Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Tochte Malti im Oktober 2022

Priyanka Chopra, Schauspielerin

