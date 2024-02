So süß gratuliert Oliver Pocher seiner Tochter zum B-Day

Oliver Pocher (45) findet liebevolle Worte für seine Tochter! Der Komiker hat aus seiner Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (40) drei Kinder – ein Mädchen und Zwillinge. Mit Amira Pocher (31) bekam er zwei weitere Jungs. Eigentlich hält Olli seinen Nachwuchs zum Schutz der Privatsphäre aus der Öffentlichkeit heraus – doch nun macht er eine Ausnahme: Olli gratuliert seiner Tochter mit süßen Zeilen zum Geburtstag.

"Heute wird meine kleine Tochter 14 Jahre alt. Von einem kleinen Mädchen zu einem Teenager. Die Zeit ist so wahnsinnig schnell vergangen", schreibt der 45-Jährige auf Instagram zu einem Foto, auf dem er seine Tochter umarmt und an sich zieht. "Du bist ein absoluter Sonnenschein und auf dem besten Weg eine tolle, selbstbewusste, intelligente junge Frau zu werden. Papa ist wahnsinnig stolz auf dich und du bist mit Abstand meine Lieblingstochter", schwärmt Olli weiter.

Wie sehr Olli in seiner Rolle als Papa aufgeht, machte er kurz nach der Bekanntgabe der Trennung von Amira deutlich. In dieser schweren Phase habe sich der Comedian auf seine Kinder konzentrieren wollen. "Das einzige, was zählt...", schrieb er zu einem Foto, auf dem er mit seinen Kids kuschelt und ihnen aus einem Märchenbuch von Disney vorliest.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

ActionPress / Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2023

