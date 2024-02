Vor Final-Wochenende: Wer soll raus aus dem Dschungelcamp?

Wer soll kurz vor dem Finale fliegen? Seit mittlerweile zwei Wochen stellen sich die Bewohner des diesjährigen Dschungelcamps wieder allen möglichen abenteuerlichen Prüfungen. Mittlerweile mussten bereits sieben der ursprünglich zwölf Kandidaten mehr oder weniger freiwillig ihre Sachen packen und das Camp verlassen. Die Zuschauer hatten zuletzt von Kim Virginia Hartung (28) die Nase voll – und verbannten sie aus der Show. Heute muss ein weiterer Promi die Chance auf den Sieg sausen lassen: Wen wollt ihr nicht weiter im Dschungel sehen?

Nur noch fünf Teilnehmer dürfen darauf hoffen, die Nachfolge von Dschungelkönigin Djamila Rowe (56) anzutreten. Twenty4Tim (23) erfreute sich während der Zeit im Camp großer Beliebtheit. Zuletzt kippte die Stimmung bei seinen Mitcampern jedoch und auch die Zuschauer riefen nicht für ihn an – gemeinsam mit Kim musste er zittern. Und auch Fabio Knez könnte es schwer haben, am Tag zuvor reichten seine Anrufe nur knapp aus, um seinen Verbleib zu sichern.

Die No Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47) möchte gerne noch ein paar Prüfungen absolvieren und zeigen, was sie kann – am liebsten auch im Finale. Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) haben nach Kims Auszug nun eigentlich freie Bahn, um auf Tuchfühlung zu gehen – doch machen die Zuschauer der frisch erblühten Romanze jetzt einen Strich durch die Rechnung und schicken einen von beiden nach Hause? Wen würdet ihr heute rauswählen? Stimmt unten ab!

RTL Fabio Knez, im Dschungelcamp 2024

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

RTL Leyla und Mike im Dschungelcamp 2024

