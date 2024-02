Zoff ums Kamel: Dschungel-Fabio kommt gar nicht gut weg!

Jetzt geht der Futterneid so richtig los! Im Dschungelcamp müssen sich die teilnehmenden Promis in schwierigen Challenges ihr Essen verdienen. In der gestrigen Folge konnte Lucy Diakovska (47) ein wahres Festmahl für ihre Mitcamper organisieren. Doch beim Essen kam es nun zu einem großen Streit. Fabio Knez findet es nämlich gar nicht gut, dass besonders Kim Virginia Hartung (28) und Twenty4tim (23) meinen, sich die besten Stücke des Kamelfleisches aussuchen zu müssen. Doch die Fans finden Fabios Reaktionen mehr als übertrieben!

"Kannst du mir Fleisch geben ohne Fett, sonst kann ich das nicht essen", fordert Kim beim abendlichen Essen. Auch Tim sucht sich penibel das für ihn beste Stück heraus. Das kommt bei Fabio überhaupt nicht gut an. "Sucht ihr euch die besten Stücke raus? Mike, für uns gibt es nur die fettigen und verbrannten!", regt sich der Realitystar auf und fügt hinzu: "Hauptsache, die Vegetarier haben die schönsten Stücke."

Die Zuschauer stehen in dieser Hinsicht aber nicht auf Fabios Seite. "Fabio zeigt sein wahres Gesicht", "Mega unsympathisch von Fabio" oder auch "Ich bin immer noch Team Fabio, aber der schießt sich glaube ich ins Aus", lauten nur wenige der vielen Kommentare auf X. Aber nicht nur der Staubsaugervertreter sorgt bei den Fans für Unmut. "War Kim nicht mal Vegetarierin?", fragt sich ein Nutzer verwundert.

RTL Lucy, Fabio, Tim, Leyla und Mike im Dschungelcamp, Tag 15

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp 2024

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp 2024

