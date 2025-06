Maskuline Seite ade: Twenty4tim trägt jetzt wieder Perücken

Twenty4tim (24) sorgt mit einem neuen Instagram-Beitrag für Aufsehen, der ihn in gewohnter Manier zeigt. Der Influencer und Sänger präsentiert sich darauf mit blonder Perücke und auffälligem Make-up und schreibt dazu in einem emotionalen Statement: "Mir wurde gesagt, dass ich weniger Perücken anziehen soll, weil meine maskuline Seite für meine Karriere besser sei. Über 18 Monate habe ich daher keine Perücke und kein starkes Make-up mehr getragen, aber wisst ihr was: Schluss damit. Hier ist der neue, alte Twenty4tim. Was sagt ihr zu meiner Verwandlung?"

Die Community von Twenty4tim zeigt sich begeistert von dem Schritt in Richtung mehr Selbstverwirklichung. "Wow, mega. Was für eine Veränderung. Dir steht einfach alles", "Oh, wow, ohne Worte. Du siehst wirklich super aus" oder "Du siehst umwerfend aus", sind nur einige der unzähligen positiven Kommentare, die sich unter dem Beitrag sammeln. Nach anderthalb Jahren, in denen er auf seine charakteristischen Looks verzichtet hatte, feiert Tim nun ein Comeback zu seinem alten Stil, das nicht nur ihn, sondern auch seine Fans glücklich zu machen scheint.

Schon in der Vergangenheit war Twenty4tim dafür bekannt, mit seiner extrovertierten Art und seinen außergewöhnlichen Outfits aufzufallen. Ob als Sänger, Reality-TV-Star oder Social-Media-Liebling – er hat sich immer durch seine Vielseitigkeit und sein großes Selbstbewusstsein hervorgetan. Mit seinem neuesten Schritt zeigt er nicht nur, dass er zu seinen Wurzeln zurückkehren möchte, sondern auch, wie wichtig es ihm ist, sich selbst treu zu bleiben.

Twenty4Tim, Webstar

Twenty4tim im Juni 2025

Influencer Twenty4tim

