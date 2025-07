Kein Kniefall: So lief Fabio Knez und Daryas Verlobung ab

Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) sind seit einigen Monaten verlobt. In ihrem neuen Podcast "Zwischen Likes & Liebe" erzählen die Realitystars die Geschichte dahinter. Die Verlobung fand im Februar in Dubai statt. Der Antrag war jedoch keine Überraschung: Die beiden haben den Ring gemeinsam vor Ort erstanden. Auf dem Weg zurück in die Ferienwohnung kauften die beiden dazu noch eine Flasche Champagner und machten es sich auf ihrem Balkon gemütlich. "Da hast du mich noch mal gefragt, ob ich jetzt wirklich deine Frau werden will. Ich hab ja gesagt, dann haben wir angestoßen, du hast eine Zigarre geraucht, ich hab mein Fläschchen gehabt und es war toll", erinnert sich Darya und betont: "Das war der perfekte Antrag für mich."

Mit dem Antrag ihres Liebsten ist die GNTM-Bekanntheit also mehr als zufrieden – es gibt nur eine Sache, die Darya auszusetzen hat. "Irgendwie fehlt mir dann doch der Kniefall", gibt sie zu bedenken. Der Antrag sei zwar sehr romantisch gewesen – mit Ausblick auf den Burj Khalifa – doch der Dschungelcamp-Star sei für die Frage aller Fragen nicht auf ein Knie gegangen. Fabio rechtfertigt sich: "Ja, wegen der Zigarre, das ging damals dann nicht." Auch für ihn gibt es einen Aspekt der Verlobung, an den er sich weniger gern erinnert: den Preis des Klunkers. "Ich kann dir den Preis nicht mal mehr sagen. Ich hab den direkt verdrängt", lacht er.

Darya und Fabio lernten sich 2023 bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Die Show konnten sie zwar nicht als Perfect Match gemeinsam verlassen, dennoch fanden die beiden nach den Dreharbeiten zueinander. Im Oktober 2023 kamen erste Datinggerüchte auf, die Verlobung folgte dann im Februar 2025. Seither haben die Turteltauben auch ihr gemeinsames Zuhause in München hinter sich gelassen und ein neues Leben in ihrer Wahlheimat Dubai gestartet.

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova im Februar 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova im April 2025

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im April 2025

