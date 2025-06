"Ekelhaft": Das dachte Fabio Knez über die Girls bei AYTO

In ihrem neuen Podcast "Zwischen Likes & Liebe" erinnern sich Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) an ihre Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love zurück. 2023 lernten sich die beiden Realitystars in der Datingshow kennen und lieben. Anfangs machte sich Fabio allerdings keine großen Hoffnungen: Er habe eigentlich keine Lust auf eine Teilnahme an der Show gehabt, nur die hohe Gage habe ihn letztendlich umstimmen können. "Ich wusste eh: Die Frauen, die im Reality so herumlaufen, da ist keine dabei, die ich für richtig halte für meine Ansprüche", schildert er. Sein Vorurteil habe sich bestätigt, als er zu Beginn der Dreharbeiten seine Kolleginnen kennenlernte. "Da hatte ich natürlich ganz viele Mängel bei vielen gesehen. Extensions, diese Fake-Wimpern, diese Fingernägel, ekelhaft", urteilt Fabio hart.

Fabio stellt klar, dass es sich dabei nur um seine persönliche Präferenz handelt. Dennoch habe ihn der Mangel an Frauen in der Show, die seinen Idealen entsprechen, vor eine Herausforderung gestellt. "Ich habe gesehen, da ist eigentlich keine Frau dabei, wo ich auch nur ansatzweise was machen könnte. So Knutschen oder Annähern oder so, das wäre eine Überwindung gewesen für mich. Aber ich wusste ja gleichzeitig, dass ich einen Haufen Geld bekommen habe, dafür sollte ich ja da drin ein bisschen Party machen", erklärt er sein Dilemma. Darya stellt lachend fest: "Eigentlich hast du dich prostituiert da drin." Erst als Darya als Nachzüglerin in die Villa kam, habe sich das Blatt für den Dschungelcamp-Star gedreht.

Darya und Fabio konnten "Are You The One" zwar nicht als Perfect Match gemeinsam verlassen, dennoch fanden die beiden nach den Dreharbeiten zueinander. Im Oktober 2023 kamen erste Datinggerüchte auf, im Dezember bezogen sie bereits ihre erste gemeinsame Wohnung. Im vergangenen März verlobten sich Darya und Fabio und planen nun für 2026 eine große Hochzeitsfeier. Seither haben die Turteltauben auch ihre Siebensachen gepackt und ihr gemeinsames Zuhause in München hinter sich gelassen – stattdessen wohnen sie jetzt in Dubai.

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova im Februar 2025