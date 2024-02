Nur im Schlüpfer! Supertalent-Kandidat zieht Nacktshow ab

Tonikaku Akarui Yasumura sorgt für absolute Verwirrung! Der Comedian ist in Japan für seine Scherze bekannt. Mit seinem außergewöhnlichen Humor schaffte er es auch schon in die Show Britain's Got Talent und landete schlussendlich auf dem elften Platz. Nun will es Tonikaku auch in Deutschland versuchen: Bei Das Supertalent tritt er vor die Jury – und zwar nur in Unterhose...

Nur mit einem Blümchenschlüpfer bekleidet, begrüßt der 41-Jährige die Juroren Dieter Bohlen (69), Ekaterina Leonova (36), Anna Ermakova (23) und Bruce Darnell (66). Sein Talent: Er kennt eine Menge Posen, in denen er nackt aussieht, obwohl er eine Unterhose trägt. Wiederholt sagt er: "Keine Sorge, ich trage eine Unterhose!" Die Zuschauer finden das aber weniger amüsant, wie sie auf X deutlich machen. "Alter, ist das so cringe!", "Was soll sein Talent sein?" und "Ist der Typ auf Drogen oder hat er eine Wette verloren? Man weiß es nicht", lauten einige der Kommentare.

Ebenso verwirrt sind auch die Juroren – trotzdem bekommt Tonikaku am Ende zwei Stimmen für und zwei Stimmen gegen sich. Das Publikum entscheidet dann: Der Mann in Unterhose bekommt keine weitere Chance auf der "Das Supertalent"-Bühne.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Das Supertalent" 2024

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Tonikaku Akarui Yasumura bei "Das Supertalent"

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de