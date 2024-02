Zwei Jahre ohne: Pietro Lombardi darf bald wieder fahren

Bekommt er seine Fahrerlaubnis zurück? Pietro Lombardi (31) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein: Der Sänger war 2022 vor Laura Maria Rypa (28) auf die Knie gegangen. Anfang letzten Jahres durften die Turteltauben ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Kürzlich verkündeten sie dann, dass sie ein weiteres Baby erwarten. Aber der dreifache Papa in spe kämpft zurzeit mit einem anderen Problem: Er musste seinen Führerschein abgeben. Doch Pietro hofft, bald wieder Auto fahren zu dürfen!

In einem Q&A auf Instagram stellt sich der Musiker den neugierigen Fragen seiner Fans. Einer möchte wissen, wann Pietro seinen Führerschein wiederbekommt. "Bald geht die MPU los und dazu gehört viel Vorbereitung. Sollte alles gut laufen, darf ich nach knapp zwei Jahren wieder Auto fahren", erklärt der "Phänomenal"-Interpret. Für ihn sei es sehr schlimm, keine Fahrerlaubnis mehr zu haben, da er zwei Kinder und eine schwangere Frau habe. Auch die Gründe für das Fahrverbot deutet der DSDS-Juror an: "Leider habe ich in jungen Jahren im Straßenverkehr viel Scheiße gebaut und musste das irgendwann ausbaden."

Trotzdem hat der Ex-Mann von Sarah Engels (31) allen Grund zur Freude: Er fiebert nach der Geburt von Söhnchen Leano nämlich riesig auf seinen weiteren Nachwuchs hin. "Ich bin so glücklich. Ich werde wieder Papa – zum dritten Mal", erzählte er freudestrahlend in seiner Instagram-Story.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

Getty Images Pietrio Lombardi, Sänger

