"Verrückt": Pie Lombardi meldet sich zum dritten Nachwuchs!

Jetzt meldet auch er sich zu Wort! Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (28) hatten lange eine On-off-Beziehung geführt. Doch mittlerweile sind sie ein gefestigtes Paar: Sie sind verlobt und durften auch schon gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Auch mit seiner Ex Sarah Engels (31) hat er einen Sohn. Doch die Familie wird größer: Laura und Pie werden wieder Eltern – und der Sänger scheint es kaum glauben zu können!

In seiner Instagram-Story meldet er sich nun persönlich bei seinen Fans und zeigt, wie happy er über die Schwangerschaft ist. "Ich bin so glücklich. Ich werde wieder Papa – zum dritten Mal. Ich habe es heute auch Alessio erzählt", strahlt Pie in die Kamera. Sein ältester Sohn Alessio sitzt neben ihm und man hört, dass auch er sich freut. Zu dem Clip schreibt er: "Irgendwie verrückt alles, aber dafür lebe ich."

Pietro geht also vollkommen in seiner Rolle als Papa auf. "Ich freue mich, wieder Papa zu werden, es gibt nichts Schöneres", betont der DSDS-Juror erneut. Auch seine Kollegen sind ganz aus dem Häuschen – auf Social Media gratulieren ihm und Laura beispielsweise Stefano Zarrella (33) und HealthyMandy mit lieben Worten.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

