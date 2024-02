Lucy ist die neue Dschungelkönigin: Das sagen die Fans!

Es gibt eine neue Dschungelkönigin! Am Samstagabend war es endlich so weit. Twenty4tim (23), Lucy Diakovska (47) und Leyla Lahouar (27) kämpften im großen Finale vom Dschungelcamp um die Krone. Auf Platz drei landete Influencer Tim. Am Ende konnte Lucy gegen die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Leyla das Rennen machen. Doch wie kommt Lucy als neue Dschungelkönigin bei den Zuschauern an?

Auf X sind die Fans außer sich vor Freude. "Omg, ich freue mich so sehr! Lucy hat den Sieg so was von verdient!", kommentiert ein User glücklich. "Lucy ist einfach die beste Wahl für den Titel als Dschungelkönigin. Sie hat konstant gute Leistung erbracht, war immer nett und hat sich top ins Camp eingebracht", schwärmt ein anderer Zuschauer von Lucys Sieg.

Die "Daylight in Your Eyes"-Interpretin kann ihren Erfolg selbst kaum fassen. Nachdem Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) ihren Sieg verkündet hatten, fiel Lucy den Moderatoren glücklich um den Hals und brach in Tränen aus.

Anzeige

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamperin 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de