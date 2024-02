Schauspieler Michael Jayston stirbt im Alter von 88 Jahren

Es ist ein trauriger Tag für die Filmwelt. Michael Jayston (✝88) war durch seine Auftritte in Sendungen wie "Only Fools and Horses" und "Doctor Who" bekannt geworden. Seither zählte der Schauspieler zu den wohl vertrautesten Gesichtern im britischen Fernsehen. In den vergangenen Jahren wurde es jedoch immer ruhiger um ihn. Nun erreichen seine Fans tragische Nachrichten: Michael ist im Alter von 88 Jahren verstorben.

Der Agent des Filmstars gibt sein trauriges Ableben im Namen seiner Frau Anne und dem Rest seiner Familie bekannt. Darüber berichtet unter anderem The Sun. Demnach heißt es in dem Statement: "Diejenigen, die Michael kannten, wissen, dass er voller Liebe, Lachen und Glück war. Er liebte es, seine Fans auf der ganzen Welt zu treffen." Vor allem seine Hinterbliebenen, darunter auch seine Frau, mit der er über 40 Jahre lang verheiratet war, zeigen sich in tiefer Trauer. "Seine Familie und Freunde wünschen sich in dieser Zeit Privatsphäre", heißt es daher zuletzt in der Erklärung.

Doch nicht nur seine Familie meldete sich bereist zu Michaels Tod zu Wort. Auch sein einstiger "Doctor Who"-Schauspielkollege Colin Baker zollt ihm nun mit emotionalen Worten Tribut. Laut der englischen Tageszeitung schreibt er mitunter: "Mein lieber Freund Michael Jayston hat uns heute verlassen. Ich bin absolut am Boden zerstört."

Getty Images Michael Jayston (links) im Mai 2008

Getty Images Michael Jayston (rechts), Schauspieler

Getty Images Michael Jayston (mitte), 1974

