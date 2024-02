Unverdient? Fans gönnen Dschungel-Leyla Platz zwei nicht!

Das finden sie nicht so toll. Leyla Lahouar (27) darf sich fortan Dschungelprinzessin nennen. Im großen Finale des diesjährigen Dschungelcamps belegt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin nämlich den stolzen zweiten Platz und konnte sich damit gegen ihren Mitstreiter Twenty4tim (23) durchsetzen, der als Dritter aus dem Rennen schied. Das scheint das Netz aber zu empören: Die Fans gönnen es Leyla nicht, dass sie Zweite geworden ist!

Auf Instagram machen die Zuschauer ihrem Ärger Luft. "Das Ergebnis für Leyla glaube ich nicht. Sie hat nur eine ihrer Prüfungen durchgezogen. Und fürs Kuscheln sollte es auch keine Krone geben!", schreibt ein User. Und auch ein weiterer Nutzer hätte lieber einen anderen Teilnehmer im Finale neben Lucy Diakovska (47) gesehen. "Ich verstehe nicht, dass Leyla so weit gekommen ist", heißt es und ein anderer Fan stimmt zu: "Dass überhaupt jemand für Leyla angerufen hat, muss man nicht verstehen."

Einen Grund für den Unmut vieler Zuschauer stellt dabei anscheinend die abgebrochene Dschungelprüfung dar. Im Finale der Staffel sollte die Ex on the Beach-Bekanntheit nämlich von Skorpionen und Spinnen bedeckt werden, aber die 27-Jährige wollte das nicht über sich ergehen lassen. Und das nervt das Publikum besonders. "Sorry, aber die eine scheiß Minute hätte sie locker hinbekommen!", äußerte sich ein Nutzer verärgert auf X.

Anzeige

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Leyla Lahouar und Twenty4tim im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de