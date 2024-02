Leyla bricht finale Dschungelprüfung ab: Fans rasten aus

Die Fans sind entsetzt! Im großen Finale vom Dschungelcamp musste sich Leyla Lahouar (27) in der Prüfung "Passion" einer Menge Tiere stellen. Die Ex on the Beach-Bekanntheit musste sich auf eine Platte legen und wurde regelmäßig mit Würmern, Kakerlaken und Fleischabfällen bedeckt. Als die Influencerin hörte, dass als nächstes Spinnen und Skorpione auf sie warten, brach sie die Challenge in der letzten Minute ab – keine Sterne für ihre Mitcamper. Die Fans sind von Leylas Abbruch genervt!

Auf X sammeln sich zahlreiche Kommentare rund um den Dschungel und Leylas Leistung in der letzten Prüfung. "Sorry, aber die eine scheiß Minute hätte sie locker hinbekommen", schreibt ein verärgerter Fan. Ein anderer sieht die Challenge als durchaus machbar an: "Sie bricht die Babyprüfung ab? Die einfachste Prüfung, die es seit Jahrzehnten gab?" Durch Leylas Versagen habe eine andere Person profitiert. "Das war leider schwach. Keine Dschungelkrone wert. Umso besser für Lucy", findet ein anderer Nutzer.

Am Ende konnte sich die No Angels-Sängerin tatsächlich die Krone schnappen. Nach der Verkündung musste Lucy (47) noch einige Minuten alleine im Camp ausharren, bis sie schließlich zu Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) ins Baumhaus durfte. "Ich danke euch allen, dass ihr mir dieses Zepter anvertraut. Ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen", freute sie sich nach der Ehrung.

