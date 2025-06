Endspurt: Leyla Lahouar und Mike präsentieren ihre Eheringe

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) fiebern ihrem großen Tag entgegen: Nächstes Wochenende wollen die beiden Reality-TV-Stars den Bund fürs Leben schließen. Jetzt haben sie einen weiteren Punkt auf ihrer Hochzeits-To-Do-Liste abhaken können. In ihrer Instagram-Story zeigte Leyla ein Foto der fertigen Eheringe, verpackt in einer eleganten Schmuckschatulle von Cartier. "Unsere Eheringe sind fertig", schrieb sie dazu. Das Design der silbernen Ringe wirkt auf den ersten Blick schlicht, bei genauerem Hinsehen funkeln jedoch kleine Diamanten – vor allem an Leylas Ring, während bei Mikes Exemplar lediglich dezente Hingucker eingebaut sind.

Ein süßes Detail, das auf den Fotos nicht ersichtlich ist: Die Ringe, die bald ihre ewige Liebe symbolisieren sollen, haben Mike und Leyla personalisieren lassen. In einer Instagram-Fragerunde vor rund einer Woche hat die 29-Jährige ihren Fans sogar verraten, für welche Gravur die beiden sich entschieden haben: "Wir haben unsere Namen und das Datum eingravieren lassen und 'forever & always'."

Die letzten Wochen standen offensichtlich ganz im Zeichen der Hochzeitsvorbereitungen. Mike und Leyla teilen regelmäßig Details ihres bevorstehenden wichtigsten Tages mit ihren Followern. Zwischen Blumenarrangements, Kleideranproben und der Wahl der perfekten Location erfordert solch eine Veranstaltung viel Planungsgeschick. Doch die Dschungelcamp-Stars wirken in ihrer Online-Präsenz trotz dieser Herausforderung stets entspannt. Ihre Fans begleitet dabei nicht nur die Neugier auf Mike und Leylas große Hochzeitsdoku, sondern auch die Vorfreude, durch kleine Einblicke schon vorab Teil dieses besonderen Moments zu sein.

Instagram / leylalahouar, Instagram / babaclass Collage: Leyla Lahouar und Mike Heiter

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouars Eheringe

Getty Images Leyla Lahouar und Mike Heiter, Oktober 2024