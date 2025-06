Babybauch-Foto: Spielt Leyla hier etwa auf Kim Virginia an?

Kim Virginia Hartung (30) gab vor Kurzem bekannt, ihr Kind verloren zu haben, und geriet in den Fokus einer hitzigen Debatte. Kritiker unterstellten der Reality-TV-Bekanntheit von Anfang an, ihre Schwangerschaft inszeniert zu haben. Um den Gerüchten entgegenzuwirken, postete Kim ein Foto ihres Babybauchs. Doch der Beitrag brachte ihr nicht die gewünschte Ruhe – im Gegenteil: Skeptiker warfen der Influencerin vor, ihren Bauch mit Bildbearbeitung manipuliert oder absichtlich herausgestreckt zu haben.

Besonders Aufmerksamkeit zieht jetzt eine Instagram-Story von Leyla Lahouar (29) auf sich, die seit Langem als Erzfeindin von Kim gilt. In dem kurzen Clip zeigt sich die Social-Media-Bekanntheit in einem eng anliegenden Kleid und dreht sich zur Seite, um ihren sichtbar herausgestreckten Bauch zu zeigen. "Ich wollte gerade dieses Kleid anziehen und ich denke mir so: 'Oh, wie schön.' Dann habe ich vergessen, dass es halt Tage gibt, da sehen wir halt dann aus, als ob wir eher Umstandskleidung brauchen. Ähm... Ja. Was soll ich sagen?", meinte Leyla lachend, während sie beiläufig ihren Bauch streichelte. Ob diese Bemerkungen gezielt gegen Kim gerichtet waren, bleibt unklar.

Kim selbst zeigte sich nach den anhaltenden Vorwürfen sichtlich enttäuscht. In einer Instagram-Story klagte sie: "Ich muss auch sagen, jetzt, wo ich eine Nacht darüber geschlafen habe, bereue ich einfach nur, dass ich dieses Bild geteilt habe, weil es einfach Privatsphäre ist". Die Influencerin betonte, dass sie sich von vielen in eine "Ecke gedrängt" und sogar erpresst gefühlt habe. Sie machte deutlich: "Ich lasse mich nicht weiter erpressen. [...] Ich habe da einfach einen Fehler gemacht, dass ich das überhaupt geteilt habe."

Instagram / leylalahouar, / Instagram / kimvirginiaa Collage: Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac