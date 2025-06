So finanzieren Leyla Lahouar und Mike Heiter ihre Hochzeit

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) stehen kurz vor ihrer Hochzeit und haben nun enthüllt, wie sie die finanzielle Seite ihres großen Tages stemmen. Das Reality-TV-Paar erklärte, dass sie die Kosten für die Feier, die von einem Kamerateam begleitet wird, komplett aus eigener Tasche zahlen. In einer Instagram-Fragerunde stellte Leyla klar: "Nicht ein Cent wird finanziert." Zwar hätten sie eine Gage für die Filmaufnahmen erhalten, jedoch betonte sie, dass diese nicht im Ansatz die Gesamtausgaben decke.

Die Amalfiküste in Italien wird Schauplatz der Traumhochzeit der beiden. Während viele Paare mit der Unterstützung von Sponsoren oder Kooperationen heiraten, legen Leyla und Mike Wert darauf, unabhängig zu bleiben. Wie sie verrät, haben sie bewusst entschieden, den Tag nach ihren Wünschen zu gestalten, unabhängig von den finanziellen Rückflüssen: "Es ist okay so, weil wir unsere Hochzeit so gestalten, wie wir sie uns immer vorgestellt haben." Die Filmaufnahmen, so Leyla, hätten in jedem Fall stattgefunden, unabhängig davon, wer diese finanziert hätte.

Für die beiden Realitystars wird die Zeremonie an der italienischen Küste sicherlich ein unvergessliches Ereignis. Mit 130 geladenen Gästen und einer spektakulären Kulisse dürfte die Feierlichkeit eine der eindrucksvollsten Hochzeiten des Jahres werden. Ihre Liebe zur Amalfiküste betont noch einmal ihre Vorliebe für idyllische und malerische Orte – eine perfekte Kulisse für ihren besonderen Tag. Die Flitterwochen wollen Leyla und Mike auf den Seychellen und Mauritius verbringen.

Anzeige Anzeige

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress/AEDT Leyla Lahouar und Mike Heiter im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Julia Feldhagen Leyla Lahouar und Mike Heiter bei den Reality Awards 2024, Dezember 2024