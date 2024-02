Verkackte Prüfungen: Leyla ist enttäuscht von sich selbst!

Wie steht sie zu ihren Abbrüchen? Leyla Lahouar (27) musste sich im Laufe der 17 Tage im Dschungelcamp in verschiedenen Prüfungen einigen Herausforderungen und großen Ängsten stellen – doch das lief für das Ex-Bachelor-Girl nicht immer erfolgreich. Insgesamt rief sie dreimal die berühmten Worte: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und brach die Challenges damit vorzeitig ab. Leyla ist mit ihrer Leistung im Dschungel deshalb nicht wirklich zufrieden!

In der abschließenden RTL-Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash gibt die Finalistin zu verstehen, dass sie von ihrer Prüfungsleistung offenbar etwas enttäuscht sei. "Also, ich bin natürlich nicht so zufrieden mit meinem Schnitt bei den Prüfungen", gibt sie zu und fügt hinzu: "Aber ich habe alles gemacht, wie ich es gefühlt habe und ich muss mich nicht selber quälen." Dass sie es überhaupt probierte, wiege letztendlich mehr. "Ich hab's probiert und das ist für mich einfach auch schon viel wert gewesen." Und genau deswegen sei Leyla dennoch stolz auf sich.

Dass die Trash-TV-Bekanntheit sogar die finale Prüfung – nur wenige Minuten vor dem Ende – abgebrochen hatte, konnten einige Fans der Show wohl nicht verstehen: "Sorry, aber die eine Minute hätte sie locker hinbekommen" und "Sie bricht die Babyprüfung ab? Die einfachste Prüfung, die es seit Jahrzehnten gab?" wetterten verschiedene X-User.

Anzeige

Leyla Lahouar Jan Köppen, Sonja Zietlow und Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar in der finalen Dschungelprüfung

Anzeige

Glaubt ihr, dass Leyla stolz sein kann auf ihre Leistung im Dschungelcamp? Ja, auf jeden Fall! Nein, nicht wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de