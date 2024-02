War's das mit dem Sieg? Leyla bricht die Dschungelprüfung ab

Leyla Lahouar (27) kann sich kurz vor dem Sieg einfach nicht überwinden. Die Influencerin schaffte es am Samstagabend tatsächlich in das große Finale des Dschungelcamps. Gemeinsam mit Twenty4tim (23) und Lucy Diakovska (47) kämpft sie nun um die begehrte Krone – und muss sich in einer letzten Prüfung noch einmal ihren Ängsten stellen. Jedoch ohne Erfolg: Denn Leyla bricht die Aufgabe tatsächlich ab!

Eigentlich muss die Bachelor in Paradise-Bekanntheit nur ausharren – während sie mit Krabbeltieren und Fleischabfälle übergossen wird. Als die Moderatoren Jan Köppen (40) und Sonja Zietlow (55) allerdings Spinnen und Skorpione ankündigen, kann Leyla nicht mehr. "Nein! Nein! Ich bin ein Star – holt mich hier raus!", schreit sie und bricht die Prüfung damit ab. Die Zuschauer können das kaum fassen: "Was? Damit hat sie doch verloren", schreibt ein schockierter User auf X.

Ob Leyla sich damit die Chancen auf den Sieg verspielt hat? Ganz hoffnungslos sieht es nicht aus – denn selbst Djamila Rowe (56) brach im vergangenen Jahr voller Angst um ihr Leben die Herausforderung ab. Dennoch wurde sie schlussendlich zur Königin des Dschungels gekrönt.

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

Leyla Lahouar Jan Köppen, Sonja Zietlow und Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Thoyah Djamila Rowe bei ihrer letzten Dschungelprüfung

