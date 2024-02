Während Dschungelcamp: Lucy ist Tante eines Jungen geworden!

Sie platzt vor Glück! Die Sängerin Lucy Diakovska (47) ist die Gewinnerin der 17. Staffel des Dschungelcamps. Und während sie ihre Zeit im australischen Urwald verbrachte, bekam sie so einiges nicht mit, was außerhalb des Lagers in der Realität stattfand. So auch eine besonders erfreuliche Nachricht, die sie am heutigen Tag überrascht: Lucy ist die Tante eines kleinen Jungen geworden!

Das verrät sie in der "RTL Pressekonferenz" im Beisein von Promiflash. "Wisst ihr was? Am 1. Februar bin ich zum dritten Mal Tante geworden! Denn mein Bruder hat sein drittes Kind bekommen. Beziehungsweise nicht er, sondern seine Frau!", plaudert die Dschungel-Queen aus und enthüllt auch gleich den Namen des Babys: "Thomas Alexander! [...] Und er sieht genauso aus wie mein Bruder als Baby", schwärmt die Tante und fügt überglücklich hinzu: "Das ist die größte Freude, die mir heute ans Herz geworfen wurde."

Dass in ihrem Privatleben so einiges passiert war, während sich das ehemalige No Angels-Mitglied in Australien aufhielt, wurde zuletzt kurz vor ihrem Einzug ins Camp deutlich. So bekam Lucy aus ihrer Heimat eine sehr traurige Nachricht: Ihr Hund sei nämlich während ihrer Abwesenheit verstorben und sie musste über das Telefon die Entscheidung treffen, ihn einschläfern zu lassen.

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamperin 2024

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska, Sängerin

