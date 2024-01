Anruf aus Heimat: Lucy Diakovska trauert um ihren toten Hund

Das bricht ihr das Herz! Die Sängerin Lucy Diakovska (47) ist in der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps einer der Teilnehmer, die um die begehrte Krone kämpfen. Und bevor die eigentlichen harten Stunden im australischen Busch anfangen, muss das No Angels-Mitglied eine zusätzliche schwere Hürde meistern und sich von ihrem Haustier verabschieden: Lucys geliebter Pitbull Alec verstarb, während sie in Australien ist!

Das erzählt die sonst so fröhliche Frau unter Tränen in einem Gespräch mit RTL. "Ich habe die Entscheidung ziemlich schnell getroffen, weil ich Alecs Zustand kannte", erklärt die Musikerin, die über das Telefon zusagen musste, dass der Vierbeiner eingeschläfert wird. "Jeder Tag, den er erlebt hat, ist ein Geschenk Gottes. Er hat so einen tollen Sommer gehabt!", erinnert sich Lucy.

Insgesamt habe die Sängerin fünf Hunde und sie päppelte Alec seit Sommer 2022 wieder auf, nachdem die 47-Jährige seine Leidensgeschichte im Netz verfolgt hatte. "Ein Pitbull, der in seinem Kot und in seinem Urin auf einem Quadratmeter auf einem Balkon lebte. Eigentlich schon mit kaputter und deformierter Hüfte und richtig abgemagert", beschreibt Lucy.

Lucy Diakovska, No-Angels-Bandmitglied

Lucy Diakovska, Sängerin

Lucy Diakovska im Juni 2021

