Dana fremdgegangen: Gigi Birofio gesteht sich Fehler ein!

Gigi Birofio (24) bricht sein Schweigen! Nach rund einem Jahr Beziehung und einer gemeinsamen Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars hatte Dana Feist dem Ex-Dschungelcamper im November 2023 den Laufpass gegeben. Der Grund: Er soll die Are You The One?-Schönheit mehrere Male betrogen haben! Bisher äußerte sich Gigi nicht persönlich zu den Beschuldigungen, doch nun meldet er sich endlich – und scheint Reue zu zeigen!

Im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast wird der 24-Jährige gefragt, ob die Seitensprung-Gerüchte stimmen. "Ich habe einen Fehler gemacht, damit das mal klar ist. Ich habe meinen Part [dazu beigetragen]", gibt Gigi zu. Er deutet aber auch an, dass Dana nicht ganz unschuldig gewesen sei: "Irgendwann werde ich auch mal was dazu sagen." Ob er bald also auch über seine Ex auspackt?

Viele Fans vermuteten in den vergangenen Wochen, dass sich die beiden sich wieder annähern – Dana wurde oft in Gigis Heimat Stuttgart gesehen. Doch ein Liebescomeback scheint es nicht zu geben. "Sie war überall, aber nicht bei mir", betont der Realitystar – gesteht aber auch, dass er noch Gefühle für seine Verflossene hat: "Würde ich sagen, dass ich sie nicht mehr liebe, dann würde ich lügen."

Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

Anzeige

Instagram / missfeist Gigi Birofio und Dana Feist, Realitystars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de